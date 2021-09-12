В США болельщики героически спасли кота, который сорвался с верхнего яруса стадиона: видео

Пушистые любимцы часто становятся гостями спортивных событий, посещая футбольные матчи, гонки и тому подобное. Один из таких случаев произошел в США во время футбольного поединка.

Героическое спасение кота

В Майами на арене Hard Rock Stadium проходил матч между командой Аппалачского университета и университета Майами. В один момент внимание всех болельщиков было направлено не на поле, а на верхний ярус стадиона.

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Пушистый кот завис на парапете, но, борясь за жизнь, успел зацепиться когтями за проволоку и какое-то время провисел на трибуне. В это время болельщики оперативно развернули американский флаг, чтобы поймать животное.

Некоторое время кот провисел в воздухе, после чего сорвался вниз и приземлился на флаг. Мягкое приземление спасло животному жизнь.

Спасение вызвало бурную реакцию стадиона. Болельщики хотели поднять кота над головой, имитируя известную сцену из мультфильма "Король Лев".

Но коту, потерявшему за несколько минут 2 – 3 жизни, было не до того. Испуганное животное поцарапало спасателям руки, вырвалось и убежало.

Кота доставили к ветеринару

Сотрудники безопасности стадиона поймали кота и отвезли в ветеринарное отделение.

"Я ничего не знал о том, что произошло. Но скажу так, если эта кошка поможет нам в атаке в красной зоне, мы попробуем дать ей нашу стипендию", – сказал тренер Майами Мэнни Диас.