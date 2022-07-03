Срна встретился с 6-летним мальчиком из Мариуполя, ранее написавшим письмо Джонсону

Генеральный директор Шахтера Дарио Срна пришел в гости к мальчику, потерявшему родителей в Мариуполе. Ранее 6-летний Илья написал письмо премьер-министру Борису Джонсону.

Мальчик получил подарки от Дарио Срны

Легенда клуба подарил Илье форму Шахтера и бутсы, а они пообщались, поиграли и выпили чай. Также донецкая команда оказывает опекунам мальчика финансовую поддержку.

До слова 6-річний хлопчик з Маріуполя написав лист Борису Джонсону

Также Дарио Срна организовал для мальчика звонок и общение с известным футболистом Реала, обладателем "Золотого мяча" Лукой Модричем.

Видео разговора с футболистом Реала

Для Срны и Ильи это уже не первая встреча. В мае гендиректор "горняков" получил от мальчика щемящую просьбу. Илья написал письмо Борису Джонсону и попросил легенду Шахтера отдать его премьер-министру Великобритании.

Срна посетил 6-летний Илью / Фото ФК Шахтер

17 июня Джонсон получил письмо мальчика вместе с английским переводом, но, как оказалось, британский премьер умеет читать на украинском языке.

Ранее Илья написал письмо Борису Джонсону / Фото ФК Шахтер

Родители мальчика погибли во время ракетных ударов российских войск по городу: улица и район, где они проживали, были полностью разрушены. Илью спасли волонтеры, и сейчас о нем заботится семья Марии и Владимира Беспалых из Славянска.