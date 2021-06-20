Срезка Хуммельса и курьез Щенсного: пять автоголов Евро-2020, которые побили рекорд

Чемпионат Европы-2020 запоминается не только красивыми голами, но и голевыми ударами сборных в собственные ворота. За два тура команды забили уже пять автоголов.

Курьезный рекорд Евро-2020

После матча Португалия – Германия был побит один из рекордов чемпионата Европы. В матче защитник португальцев дважды отмечался в собственных воротах. Неудачниками поединка стали Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру.

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Это уже четвертый и пятый по счету автогол на этом Евро-2020. На предыдущем Евро в 2016 году футболисты трижды курьезно забивали в свои ворота.

Видео гола в собственные ворота от Диаша

Видео автогола Геррейру

Напомним, что первым в собственные владения срезал мяч футболист сборной Турции Мерих Демирал, который уже в матче-открытии Евро-2020 записал себя к неудачникам вечера. Эта встреча завершилась разгромом от Италии 0:3.

Автогол Демираля: видео

После этого курьезный автогол забил голкипер польской команды Войцех Щенсный, который головой направил мяч в собственные владения в игре против Словакии.

Автогол голкипера: видео курьеза

Третий автогол на этом турнире был забит в центральном поединке не только первого тура, но и целого Евро-2020. В игре Франция – Германия единственный и победный гол для хозяев забил защитник соперника. Защитник "немецкой машины" Матс Хуммельс хотел выбить мяч на перехвате, но мощно направил его мимо Нойера.

Как Хуммельс забил в собственные ворота: видео