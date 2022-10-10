Сражаться от первого до последнего, – Йовичевич "зарядил" Шахтер перед игрой с Реалом

Донецкий Шахтер в скором времени сыграет с мадридским Реалом в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Однако "горняки" не в самом лучшем моральном состоянии, все игроки внимательно следят за ситуацией в Украине.

Россия нанесла массовый ракетный удар, в результате очередного циничного действия страны-террориста погибли 11 человек, 87 получили ранения, повреждены 39 объектов критической инфраструктуры.

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Эмоциональная речь Йовичевича

Главный тренер донецкой команды Игорь Йовичевич считает, что эту энергию можно направить на пользу. Мол, желание подарить украинцам хотя бы маленькую улыбку может помочь им победить.

Он собрал всех игроков в круг и издал эмоциональную речь.

"Тяжелый день для всех вас. Но мы вместе, и никто вместо нас не выйдет завтра на поле. Не отменяют игру, как в УПЛ. Там гораздо хуже, чем здесь. И поэтому ответственность растет. Мы должны завтра отдать все силы на футбольном поле" .Абсолютно все.Всю энергию, которую вы предоставляете друг другу, должны почувствовать все украинцы, которые нас смотрят.Биться от первого до последнего.

Есть британская поговорка, которая помогла выиграть Вторую мировую войну: stay calm and carry on. Сохраняйте спокойствие и продолжайте драться, не останавливайтесь, не сдавайтесь, покажите, из чего вы слеплены. А вы действительно крепкие, мощные, все вы и все в вашей семье. Вы переживете это, переступите это и выиграете.

Эта энергия поможет нам завтра быть конкурентоспособными с первой до последней секунды и верить, что мы можем побеждать и брать очки. Подготовьтесь, сделайте хорошую тренировку, и завтра на поле", – заметил тренер.

Видео речи коуча

Что известно о выступлении Шахтера в Лиге чемпионов

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится 11 октября в столице Польши.

Представляем, что "горняки" уверенно победили немецкий Лейпциг (4:1), затем сыграли вничью с шотландским Селтиком (1:1) и минимально уступили в Испании мадридскому Реалу (1:2).