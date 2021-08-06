Спортивный сайт Tribuna.com признали экстремистским в Беларуси

В Беларуси продолжаются систематические атаки на журналистов со стороны властей. В том числе и на спортивных журналистов. На этот раз – на популярный сайт Tribuna.com.

Суд в Беларуси признал интернет-ресурс Tribuna.com и его страницы в соцсетях (Instagram, Facebook. Twitter, Вконтакте и Telegram) экстремистскими. Такое решение суд Витебска вынес по материалам областного управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

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В белорусском МВД заявили, что "администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности".

В решении суда указано, что интернет-ресурсы могут быть заблокированы.

Кроме того, теперь в Беларуси за публикацию или даже репост информации с Tribuna.com предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Стоит отметить, что в Беларуси не впервые власть борется с журналистами, в том числе и теми, которые пишут на спортивную тематику. Некоторые из них были задержаны и арестованы. В том числе журналистов издания Tribuna.com:

в июне 2021 года был задержан автор Youtube-канала "ЧестнОК" и сайта Tribuna.com Александр Ивулин и монтажер этого проекта Ярослав Писаренко. При этом что Ивулин уже перед тем был задержан "за участие в несанкционированном массовом митинге" в ноябре 2020 года. Писаренко получил 15 суток, Ивулина посадили на 30 суток;

перед тем другой журналист издания Дмитрий Руто был арестован за шарф сборной Беларуси, который был в его автомобиле. Его тоже арестовали на 15 суток.

Еще в сентябре 2020 года 15 суток ареста получил спортивный журналист Сергей Щурко.

Стоит отметить, что интернет-издание Tribuna.com есть и в Украине. Украинская и российская редакция входили в холдинг российского sports.ru. Но с 2021 года обе редакции вышли из состава российского холдинга.