Россия повсюду пытается влезть, в том числе и в спорт. Большинство спортивных побед российских представителей – это обычный подкуп деньгами.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, рука Кремля причастна к фехтованию, шахматам и хоккею.

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Фехтование, купленное Россией

Михаил Шейтельман объяснил, что Россия уделяет много времени развитию спорта.

Спорт – это один из немногих, где они могут получать какие-то достижения. Да, значительная часть достигнута с помощью химических препаратов, допинга, но все-таки хотя бы как-то,

– добавил он.

По его мнению, это потому что у россиян больше нечем кичиться.

"Почему удалось фехтование? Очень просто. Кто глава Международной федерации фехтования? Человек, который под санкциями, самый богатый человек России, близкий соратник Путина Алишер Усманов", – рассказал он.

К тому же его иногда еще называют тестем Владимира Путина, потому что Алина Кабаева де-факто приемная дочь Алишера Усманова.

"Она жила у него дома до того, как перебраться в Путин. Он ее собственно и продал Путину", – пошутил политтехнолог.

По его мнению, Усманов очень влиятельный человек в России. Поэтому остается только верить, что фехтовальщики со всего мира будут отказываться участвовать в их соревнованиях.

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Шахматы под российским контролем

Михаил Шейтельман подчеркнул, что с шахматным спортом у России тоже свои договоренности.

Кто глава Международной федерации шахмат? Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер правления Путина в 2008 году,

– сообщил он.

По его словам, в мировых шахматах безумно недовольны тем, что России разрешили перейти в Азиатскую федерацию, где она будет играть с флагом.

"Поэтому и сказали, что Россия превратила федерацию шахмат в свою вотчину. Так что это уже не Международная федерация", – подчеркнул он.

Впрочем, многие спортсмены пытаются вести с этим борьбу.

Кремль выкупил хоккейный спорт

Политтехнолог заострил внимание, что еще один вид спорта, который контролирует Россия – хоккей.

Он напомнил, что предыдущим главой Международной федерации хоккея был Рене Фазель. В частности, вокруг него разгорелся скандал. В Беларуси в 2021 году должен был состояться Чемпионат мира по хоккею, в 2020 году там прошли массовые протесты, как результат ґ ратами оказалось большое количество белорусов, начались массовые репрессии. Так что весь мир решил отказаться от проведения соревнований в таких условиях.

Рене Фазель съездил в Минск, встретился с Лукашенко, вернулся и сказал: "Вы знаете, я посмотрел: ничего страшного, в принципе наоборот, Чемпионат мира будет только способствовать становлению демократии и свободы, поэтому давайте там и проводить,

– рассказал политтехнолог.

Михаил Шейтельман подчеркнул, что такое поведение спровоцировало отказ сборных от участия в чемпионате.

"Тогда спонсоры Чемпионата мира, а это компании Skoda, Nivea и другие официально заявили, что они отказываются от сотрудничества с Международной федерацией хоккея. В частности сказали, что спонсировать Чемпионат мира не будут", – добавил он.

По его словам, Фазель был просто вынужден отказаться от идеи проводить Чемпионат по хоккею в Беларуси.

Казалось бы, при чем здесь Россия? Недавно, буквально 2–3 недели назад, выяснилось, что швейцарец Рене Фазель неожиданно получил российское гражданство и ему принадлежит 50% предприятия по производству яблок в России,

– сообщил политтехнолог.

Управляет предприятием он вместе с Аркадием Ротенбергом, управляющим от имени "Газпрома" всем хоккеем в России.

"Главный спонсор всего хоккея – это тоже Россия, поэтому они и пытаются в таких видах спорта, где они могут платить, что-то крутить", – объяснил он.

По его мнению, у россиян нет шансов продолжать обман.

Жемчуг российской пропаганды