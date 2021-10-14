Специальная карточка: Яремчук попал в команду недели FIFA 22 – фото

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 22. В число лучших 23 игроков вошел и украинский нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук.

Единственный украинец в рейтинге

Данная версия игрока получила общий рейтинг 81. Сильными сторонами футболиста, по мнению разработчиков из EA Sports, есть скорость, удар и физическая подготовка.

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Ранее в Команду первой недели FIFA 22 ранее попал защитник Шахтера Ефим Конопля.

9 октября Роман Яремчук отдал голевую передачу и забил победный гол за сборную Украины в матче квалификации ЧМ-2022 против Финляндии (2:1).