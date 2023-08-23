Воспользовались курьезной ошибкой соперника: Днепр-1 сравнял счет в матче против Спартака

Днепр-1 забил гол в ворота Спартака в квалификации Лиги конференций первым же ударом в створ ворот. Правда, это произошло во втором тайме и с пенальти.

Днпр-1 на девятой минуте матча остался в меньшинстве после удаления Сарапия – центральный защитник нарушил правила против соперника перед своей штрафной. Так что почти весь первый тайм украинская команда пыталась внимательно играть в защите и не думала об атаке. Так что удар по воротам соперника был лишь один, и тот мимо ворот.

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Во втором тайме Днепр-1 пропустил гол после удара Офори на 55-й минуте. Но преимущество в счете для хозяев поля было не слишком длинным.

Все началось с заброса на ход Гуцуляка в штрафную. Там на перехват вышел Коша. Оба футболиста в подкате пытались завладеть мячом. Никому это не удалось. Но Гуцуляк первым поднялся с газона и подхватил мяч. В это время Коша решил еще раз ногой добраться до мяча. Но зацепил Гуцуляка и сбил его. И арбитр сразу же назначил пенальти.

Пробить удар с 11 метров отправился Пихалонок. Он пробил не слишком сильно. И даже не в угол ворот. А низом несколько справа от вратаря. Сам голкипер прыгнул в другую сторону.

Так Днепр-1 удалось сравнять счет в матче со Спартаком первым ударом в створ ворот.