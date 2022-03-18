Соперник Зари и экс-клуб Фонсеки: определились все участники 1/4 финала Лиги конференций

18 марта 2022 , 09:24
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Сыграны все матчи 1/8 финала Лиги конференций. На этой стадии обошлось без сюрпризов.

17 марта определились все восемь участников, которые продолжат свой путь в четвертьфинале Лиги конференций. Крупнейшую в эту стадию прошли представители Нидерландов – две команды, сообщает 24 канал.

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Участники 1/4 финала Лиги конференций

  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Лестер (Англия)
  • Марсель (Франция)
  • ПАОК (Греция)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • Рома (Италия)
  • Славия Прага (Чехия)
К сведению. Жеребьевка четвертьфинала Лиги конференций состоится 18 марта в Ньоне (Швейцария). Матч 1/4 финала запланирован на 7 и 14 апреля.
Автор: Софія Кулай