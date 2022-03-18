Соперник Зари и экс-клуб Фонсеки: определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
18 марта 2022 , 09:24Читати новину українською
Сыграны все матчи 1/8 финала Лиги конференций. На этой стадии обошлось без сюрпризов.
17 марта определились все восемь участников, которые продолжат свой путь в четвертьфинале Лиги конференций. Крупнейшую в эту стадию прошли представители Нидерландов – две команды, сообщает 24 канал.
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Участники 1/4 финала Лиги конференций
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Лестер (Англия)
- Марсель (Франция)
- ПАОК (Греция)
- ПСВ (Нидерланды)
- Рома (Италия)
- Славия Прага (Чехия)