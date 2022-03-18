Соперник Зари и экс-клуб Фонсеки: определились все участники 1/4 финала Лиги конференций

Сыграны все матчи 1/8 финала Лиги конференций. На этой стадии обошлось без сюрпризов.

17 марта определились все восемь участников, которые продолжат свой путь в четвертьфинале Лиги конференций. Крупнейшую в эту стадию прошли представители Нидерландов – две команды, сообщает 24 канал.

Интересно узнать Ярмоленко и Малиновский остаются: все четвертьфиналисты Лиги Европы

Участники 1/4 финала Лиги конференций

Буде-Глимт (Норвегия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Лестер (Англия)

Марсель (Франция)

ПАОК (Греция)

ПСВ (Нидерланды)

Рома (Италия)

Славия Прага (Чехия)

К сведению. Жеребьевка четвертьфинала Лиги конференций состоится 18 марта в Ньоне (Швейцария). Матч 1/4 финала запланирован на 7 и 14 апреля.