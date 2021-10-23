Сокол сенсационно обыграл лидера группы на Континентальном Кубке

В субботу, 23 октября, киевский Сокол в Будапеште провел второй матч Континентального кубка по хоккею против венгерского Ференцвароша. Киевляне одержали разгромную победу со счетом 4:1 и вернулись в борьбу за выход в следующий раунд.

Ференцварош – Сокол 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Венгерский клуб считался не только фаворитом матча, но и всей группы, однако украинский клуб сумел шокировать более именитого соперника.

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Главным героем матча стал форвард киевлян Антон Рубан, отметившийся в матче голевым дублем. Среди игроков Ференцвароша стоит отметить Герге Надя, который стал автором единственной заброшенной шайбы своей команды.

В таблице ситуация не изменилась. Ференцварош (3 очка), за счет первой разгромной победы над Валком, лидирует в группе C. Сокол, имея те же три очка, идет на 3 месте. Путевка в третий раунд турнира будет разыграна по итогам последнего тура.

Это первая победа киевского клуба в европейском турнире с момента возвращения команды на международную арену.

В воскресенье, 24 октября, Сокол сыграет против Валк 494.