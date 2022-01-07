Сокол разгромил Кременчуг и выиграл Кубок Украины по хоккею

В четверг, 6 января, Сокол встречался с Кременчугом в финальном поединке Кубка Украины по хоккею. Киевский клуб одержал уверенную победу над соперником со счетом 4:1, во второй раз в своей истории добыв трофей.

Сокол – Кременчуг 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Смотрите также История чуда из НХЛ: как болельщица случайно спасла жизнь сопернику, а клуб отблагодарил ей

Темп поединка задала быстрая шайба, которую забросил Антон Рубан. Но в дальнейшем ни одна из команд не смогла забросить.

Во второй 20-минутке Сокол получил право играть в двойном большинстве и материализовал это преимущество, но уже в формате 5х4. После того игра стала еще острее, с элементами борьбы.

Заключительный отрезок встречи остался за киевлянами. Все началось с быстрой шайбы от Михнова в начале третьего периода. Затем Антон Рубан с передачи Кузьменко поставил точку в матче. Кременчуг продолжал делать попытки сократить отставание, но больше, чем на одну шайбу, не хватило сил.

Видеообзор финала Кубка Украины Сокол – Кременчуг