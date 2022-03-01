Согласилась на условия Свитолиной: россиянка Потапова сыграет под нейтральным флагом
Источник:Бальшой теннис Украини
Элина Свитолина публично выразила свою патриотическую позицию. Первая ракетка Украины не будет выходить на корт против соперниц из Беларуси и России.
Матч таки состоится
Элина Свитолина отметила, что будет выступать против российских и белорусских теннисисток, если они выйдут под нейтральным флагом. Первая соперница уже согласилась – это россиянка Анастасия Потапова.
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Об этом сообщила украинская теннисистка.
Все согласовано. Персонал, отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры, подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время поединка,
– рассказала Свитолина.
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