Согласилась на условия Свитолиной: россиянка Потапова сыграет под нейтральным флагом

Элина Свитолина публично выразила свою патриотическую позицию. Первая ракетка Украины не будет выходить на корт против соперниц из Беларуси и России.

Матч таки состоится

Элина Свитолина отметила, что будет выступать против российских и белорусских теннисисток, если они выйдут под нейтральным флагом. Первая соперница уже согласилась – это россиянка Анастасия Потапова.

К теме Элина Свитолина будет бойкотировать матчи против теннисисток из России и Беларуси

Об этом сообщила украинская теннисистка.

Все согласовано. Персонал, отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры, подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время поединка,

– рассказала Свитолина.

Судьба жребия свела Элину с россиянкой уже в первом круге турнира WTA в Монтеррее (Мексика). Матч состоится 1 марта ориентировочно в 21:00.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!