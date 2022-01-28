Соболь помог Брюгге украсть очки у лидера чемпионата: борьба за чемпионство продолжается

Брюгге 27 января принимал Сент-Жиллуаз в бельгийской Лиге Жюпиле. Команды расписали нулевую мировую

Битва лидеров

Эдуард Соболь вышел в старте за Брюгге. 26-летний украинский левый защитник провел на поле весь матч против лидера чемпионата Бельгии.

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К сожалению, ни одной из сторон не удалось изменить нули на табло. Из-за того, что на поле сошлись первая и вторая команды сезона.

В итоге – 0:0 нулевая мировая, обе команды добыли по одному очку.

Эдуард Соболь провел свой 23-й матч в сезоне-2021/2022.

За это сыгранное время защитник из Украины забил свой дебютный гол в сезоне и сделал 3 ассиста.

Такой результат не слишком изменил ситуацию в турнирной таблице. Брюгге продолжает дышать в спину Сент-Жиллуаз. Однако клуб Соболя уступает лидеру 9 пунктами – 54 балла против 45-ти у Брюгге.

. Следующий матч Брюгге состоится 30 января на выезде против Кортрейка.