Снова минимальное поражение: сборная Украины по хоккею уступила Франции

Сборная Украины по хоккею провела второй матч на международном турнире в Польше. Днем ранее команда Вадима Шахрайчука, которая играла без представителей Донбасса и других клубов Суперлиги, уступила Венгрии в овертайме.

Украина – Франция 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

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Как и венгры, французы в ранге чемпионатов мира находятся одним дивизионом повыше. В достаточно равной игре украинцы снова потерпели минимальное поражение 1:2, но уже в основное время.

Предыдущая игра

18 декабря Украина сыграет против Польши, нашего соперника на чемпионате мира-2022.

При достаточно равной игре по итогам двух периодов венгры вели в счете 1:0, однако на старте третьей 20-минутки Роман Благий сравнял результат в большинстве.

У Украины еще были шансы 5 на 3 и 5 на 4, но забить не удалось. Встреча перешла к овертайму, где в равной игре сильнее были венгры.

Соперник оформил гол за 8 секунд до конца овертайма.