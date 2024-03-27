Бывший соперник Усика рассказал, сможет ли украинец победить Фьюри

Бывший чемпион Тони Белью поделился мыслями о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он назвал победителя поединка.

По мнению Белью, это будет захватывающий поединок, где Усик одержит победу. Он убежден, что это будет величайший поединок.

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Белью восхищен Усиком

"Это будет захватывающе, хотя, думаю, смотреть будет не очень приятно, но Александр Усик достигнет победы. Я надеюсь, что его не ограбят, потому что если он одержит победу решением судей, я считаю, что это будет самая большая серия среди всех бойцов, которых я видел.

Он дрался с каждым чемпионом на чужой территории и объединил дивизион. Он делал это в крузервейте. Он пришел на территорию чемпиона в супертяжелом весе (Энтони Джошуа в Лондоне – ред. 24 Канал) и победил его на его территории", – отметил боксер.

Беллью вспомнил свой бой против украинца, он не ожидал, что Александр станет триумфатором встречи.

"Он собирается победить Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии, несмотря ни на что, поговорим об истории про аутсайдера. Не поймите меня неправильно, он не такой уж аутсайдер, потому что я знаю, насколько он хорош, я был в ринге с ним. Но никто не ожидал, что он сделает то, что он сделал в супертяжелом весе, включая меня", – добавил он.

Что известно о бое Усик – Фьюри