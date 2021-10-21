Сможет ли Украина сыграть с Россией в плей-офф отбора на ЧМ-2022 – решение УЕФА
Источник:sport-express.ru
Сборная Украины несмотря на 5 ничейных результатов в отборе на чемпионат мира сохраняет шансы поехать в Катар. Команда Александра Петракова при определенных обстоятельствах может финишировать первой или второй.
Украина не сыграет против России
Если украинская сборная займет второе место в группе, то будет пробиваться на ЧМ-2022 через раунд плей-офф. Команде Петракова придется одолеть двух соперников – одного в полуфинале, другого – в финале.
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В раунде плей-офф сыграют 12 сборных, которые разыграют три путевки в Катар. Одним из потенциальных соперников Украины могла бы стать сборная России.
Однако исполком УЕФА принял решение, согласно которому сборные Украины и России будут разведены, если попадут в раунд плей-офф. Решение развести сборные во время жеребьевки подтвердили в ФИФА.
Следует отметить, что сборная России сейчас лидирует в группе H и может напрямую попасть на чемпионат мира 2022 года. Если же россиянам предстоит сыграть в плей-офф, то наши северные соседи избегут встречи с Косово.
При необходимости в раунде плей-офф разведут также Армению и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Боснию и Герцеговину, Косово и Сербию.
- Групповой этап отбора на чемпионат мира-2022 завершится 16 ноября. Именно в этот день Украина сыграет на выезде решающий матч против Боснии и Герцеговины.
- Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября. Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- На мундиаль уже квалифицировались Германия и Дания. Катар получил прямую путевку как хозяин турнира.