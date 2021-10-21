Сможет ли Украина сыграть с Россией в плей-офф отбора на ЧМ-2022 – решение УЕФА

Сборная Украины несмотря на 5 ничейных результатов в отборе на чемпионат мира сохраняет шансы поехать в Катар. Команда Александра Петракова при определенных обстоятельствах может финишировать первой или второй.

Украина не сыграет против России

Если украинская сборная займет второе место в группе, то будет пробиваться на ЧМ-2022 через раунд плей-офф. Команде Петракова придется одолеть двух соперников – одного в полуфинале, другого – в финале.

Узнайте больше Украина сохраняет шансы напрямую выйти на чемпионат мира 2022: что для этого нужно

В раунде плей-офф сыграют 12 сборных, которые разыграют три путевки в Катар. Одним из потенциальных соперников Украины могла бы стать сборная России.

Однако исполком УЕФА принял решение, согласно которому сборные Украины и России будут разведены, если попадут в раунд плей-офф. Решение развести сборные во время жеребьевки подтвердили в ФИФА.

Следует отметить, что сборная России сейчас лидирует в группе H и может напрямую попасть на чемпионат мира 2022 года. Если же россиянам предстоит сыграть в плей-офф, то наши северные соседи избегут встречи с Косово.

При необходимости в раунде плей-офф разведут также Армению и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Боснию и Герцеговину, Косово и Сербию.