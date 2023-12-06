Сигнал для всех украинских врагов: звездный боец ВСУ высказался о смерти Ильи Кивы

Александр Долгополов не смог сдержать эмоции после успешной спецоперации СБУ. Бывший теннисист намекнул другим предателям Украины на последствия развязанной Россией войны.

Многих украинцев сегодня, 6 декабря, порадовало приятное известие из России. Под Москвой было обнаружено тело предателя Украины и экснардепа Ильи Кивы.

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Расплата за измену Украины

Уже известно, что за ликвидацией 46-летнего путина стоит Служба безопасности Украины. Многие наши соотечественники обрадовались этой новости. Среди них и известнейший теннисист нашей страны, а ныне боец ВСУ Александр Долгополов.

Предатель и враг Украины, один из бежавших в Россию идеологических деятелей Z, транслируя ненависть и оправдывая вторжение, неожиданно погиб. Все украинские враги – это для вас сигнал. Подумайте дважды, что вы транслируете в этом небольшом мире,

– написал спортсмен в своем твиттере.

Детали о смерти Кивы

Сообщалось, что окровавленное тело Кивы было обнаружено на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в Супонево (Московская область РФ). Илью ликвидировали из стрелкового оружия.

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Операцией занимался специальный агент ГУР. Напомним, что Кива сбежал из Украины перед началом полномасштабного вторжения и засел в России, транслируя в местных СМИ антиукраинскую риторику.

Киву заочно приговорили к 14 годам заключения за госизмену. Ранее Илья был частью "Правого сектора", затем Социалистической партии Украины, а в 2019-м прошел в парламент в составе пророссийской ОПЗЖ. Чем больше был известен политик: