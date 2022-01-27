Сломал ракетку и показал средний палец трибунам: Кирьос возмущен поведением фанатов

27 января 2022 , 10:18
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Источник:

24 канал

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис пробились в финал Australian Open. В полуфинале они обыграли Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса.

Конфликт с болельщиками

Во втором сете Гранольерс и Себальос сделали обратный брейк и счет стал 4:3 в пользу австралийцев. Кирьос не мог управлять своими эмоциями.

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Он сломал ракетку и показал трибунам средний палец.

Теннисист жаловался судье на шум трибун перед подачами, хотя весь матч он заводил зрителей. Также он был не согласен с касанием мяча сетки, которое определяет автоматика.

В итоге в 10-м гейме австралийцы снова сделали брейк.

Видео истерики Кирьоса

 

Выступления австралийцев

  • Ранее Кирьос лишь раз выходил в парный финал. В 2018-м он взял титул в Лионе с Джеком Соком.
  • Коккинакис был в финале дважды, в частности взял титул в 2017-м в Брисбене с Джорданом Томпсоном.
  • В финальной игре Кирьос и Танаси Коккинакис встретятся со своими земляками Мэттью Эбденом и Максом Перселлом.
  • Australian Open-2022 завершится 30 января.
Автор: Дарина Жданович