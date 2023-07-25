Месси установил рекорд по просмотрам в США: сколько миллионов фанатов следили за дебютом Лео

Уже в своей дебютной игре Лионель Месси помог Интер Майами прервать непобедимую серию. Аргентинец отметился фирменным голом со штрафного, с которым наблюдало рекордное количество болельщиков.

Матч против Крус Асуль в Кубке лег закончился победой Интер Майами 1:2. Лионель Месси положил победный гол со штрафного на четвертой компенсированной до матча минуте.

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Стал автором рекорда вне футбольного поля

Дебютный поединок звездного аргентинца в США собрал вокруг своих экранов рекордное количество болельщиков – 12,5 миллиона зрителей следили за первым матчем Лео в футболке Интер Майами.

Это рекорд по количеству просмотров футбольного матча на американском телевидении.

Напомним, что в том матче все 90 минут отыграл за Интер наш защитник Сергей Кривцов. Также из замены на футбольном поле появился другой звездный новичок, фееривший в Барселоне, Серхио Бускетс.

Однако к абсолютному рекорду еще как к небу. Космические 115 миллионов зрителей следили по местному телевидению за Супербоулом-2023, в котором Канзас-Сити сыграл против Филадельфии.

Уже 26 июля Месси снова может собрать несколько миллионов болельщиков у телевизоров. Ведь в этот день Интер Майами сыграет против Атланта Юнайтед в рамках 2-го тура Кубка лиг.

Лионель Месси заключил контракт с Интером Майами до конца 2025 года.