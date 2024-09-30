Известно, какой гонорар арбитры получают за один матч УПЛ

Футбольный арбитр – одна из самых неблагодарных профессий в мире. Рефери постоянно получают шквал критики в свой адрес, которая часто переходит в угрозы от болельщиков.

Стало известно, сколько за такую работу получают судьи в украинском футболе. Их зарплаты несколько увеличились по сравнению с предыдущим сезоном, сообщает ТаТоТаке.

Читайте также Типичный Моуринью: португальский тренер оригинально указал рефери на ошибку – видео с матча

Бонус за удачное судейство

Клуб-хозяин матча Украинской Премьер-лиги в сезоне-2024/2025 должен выделять 231 тысячу гривен на бригаду арбитров. Кроме этой суммы надо заплатить еще 90 тысяч за использование системы VAR.

Главный рефери игры за каждый поединок получает гарантированные 45 тысяч гривен. Если ему удастся отсудить матч без замечаний со стороны Комитета арбитров УАФ, то к этой сумме судья получает дополнительно еще 15 тысяч гривен.

К слову. В прошлой кампании гонорар главного рефери матча УПЛ составлял 39 тысяч гривен.

Напомним, что с февраля 2024 года Екатерина Монзуль возглавляет судейский комитет УАФ. Она сменила Лучано Лучи, который до того почти 10 лет занимал эту должность.