Украинский дуэт Жироны впечатляюще подорожал: сколько теперь стоят Довбик и Цыганков

Результативно игра украинцев Жироны отразилась на их стоимости. Топ-клубам Европы придется отдать значительную сумму, чтобы получить Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Испании. Претерпели изменения в своей стоимости украинские легионеры Жироны: Артем Довбык и Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.

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Сколько стоят украинцы в Ла Лиге

Значительный прогресс продемонстрировал форвард "бело-красных". Ранее трансферная цена Довбика оценивалась в 15 миллионов евро, а теперь он стоит 28 миллионов. Стоимость игрока сборной Украины выросла почти вдвое.

Стоимость Виктора Цыганкова тоже увеличилась. Вингер Жироны подорожал на 3 миллиона и теперь его цена составляет 25 миллионов евро.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин тоже вырос в цене. Стоимость конкурента Куртуа и Кепы повысилась до 8 миллионов евро (ранее стоил 5). А вот форвард Валенсии Роман Яремчук снова подешевел. Ценник на 28-летнего футболиста снизился с 4 до 3 миллионов евро.

Отметим, что самым дорогим украинским футболистом является защитник Арсенала Александр Зинченко. Его стоимость на Transfermarkt составляет 42 миллиона евро.