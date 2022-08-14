Аталанта отклонила предложение новичка АПЛ по Малиновскому: итальянцы хотят больше денег

Все больше слухов возникает вокруг переезда Руслана Малиновского. Однако вариант с новичком АПЛ Ноттингемом Форестом может провалиться.

Аталанты имеют более требовательные финансовые вкусы

Аталанта с победы над Сампдорией 0:2 стартовала в новом сезоне Серии А. Руслан Малиновский появился на футбольном поле только на 84-й минуте, но и за это время украинец отличился результативным действием.

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Полузащитник оформил ассист на Адемолу Лукмана, который в дополнительное к матчу время удвоил преимущество в счете баргамовского клуба. Не исключено, что украинский футболист пропадет свои последние игры за Аталанту.

В СМИ Малиновского активно сватают в АПЛ. Вроде бы новичок английской Премьер-лиги Ноттингем Форест уже сделал первое предложение Аталанте в размере 15 миллионов евро. Но такая цена не устраивает клуб из Бергамо.

Аталанта оценивает трансфер Малиновского в 20 – 22 миллиона. Потому не собирается продавать атакующего полузащитника по меньшей цене.

У Руслана есть действующий контракт с итальянским клубом, рассчитанный до конца июня 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость украинца вообще составляет еще больше – 28 миллионов евро.

Главное о карьере Малиновского в Аталанте