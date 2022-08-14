Аталанта отклонила предложение новичка АПЛ по Малиновскому: итальянцы хотят больше денег
Источник:Tutto Atalanta
Все больше слухов возникает вокруг переезда Руслана Малиновского. Однако вариант с новичком АПЛ Ноттингемом Форестом может провалиться.
Аталанты имеют более требовательные финансовые вкусы
Аталанта с победы над Сампдорией 0:2 стартовала в новом сезоне Серии А. Руслан Малиновский появился на футбольном поле только на 84-й минуте, но и за это время украинец отличился результативным действием.
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Полузащитник оформил ассист на Адемолу Лукмана, который в дополнительное к матчу время удвоил преимущество в счете баргамовского клуба. Не исключено, что украинский футболист пропадет свои последние игры за Аталанту.
В СМИ Малиновского активно сватают в АПЛ. Вроде бы новичок английской Премьер-лиги Ноттингем Форест уже сделал первое предложение Аталанте в размере 15 миллионов евро. Но такая цена не устраивает клуб из Бергамо.
Аталанта оценивает трансфер Малиновского в 20 – 22 миллиона. Потому не собирается продавать атакующего полузащитника по меньшей цене.
У Руслана есть действующий контракт с итальянским клубом, рассчитанный до конца июня 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость украинца вообще составляет еще больше – 28 миллионов евро.
Главное о карьере Малиновского в Аталанте
- 16 июля 2019 года Руслан Малиновский официально стал игроком Аталанты. Завоевал доверие тренера и стал одним из надежных игроков основы.
- В сезоне-2021/2022 украинец отыграл 41 матч, в которых забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
- Футболист еще не сыграл в английском чемпионате. Выступал только в Украине, Бельгии и Италии.