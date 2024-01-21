Ни дня без скандала: комментатор Eurosport на АО назвала войну России против Украины "маленькой"

Второй год идет кровопролитная война, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой войны. Однако до сих пор многие считают, что в Украине происходит какой-то незначительный конфликт с Россией.

Во время матча 1/8 финала Australian Open-2024, в котором украинка Марта Костюк победила "нейтральную" Марию Тимофееву, журналистка Кенди Рид сделала нелепый комментарий о войне в Украине. В прямом эфире на Eurosport британская журналистка назвала россиянку представительницей "страны, которая сейчас участвует в маленькой войне".

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Грандиозную трагедию журналистка назвала "маленькой войной"

Таким образом, Рид решила прокомментировать эпизод, когда Костюк отказалась от совместного фото с представительницей страны-террористки.

Слова Кэнди Рид "small wars" можно услышать на 24 секунде видео

Впоследствии 47-летняя журналистка в комментариях попросила прощения за свои слова. Она заявила, что таким образом пыталась иронизировать.

Очень жаль, что так произошло... Я очень иронизировала!

– написала Рид.

Это не первый скандал на Открытом чемпионате Австралии. После победы Марты Костюк прессслужба US Open опубликовала сообщение, в котором напротив фамилии Марии Тимофеевой был изображен российский флаг. Так что может, наконец-то, пора отказаться от "нейтральных" спортсменов, поскольку этот термин превратился в фикцию.