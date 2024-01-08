"Золотой вагон" и роскошь за деньги для ВСУ: экс-жена Шведа причастна к делу Гринкевича

В конце прошлого года общественности стал известен грандиозный коррупционный скандал вокруг семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он являлся главным поставщиком для Минобороны Украины.

Государственное Бюро Расследований возбудило дело в отношении компаний Игоря Гринкевича, занимавшихся закупками для Министерства обороны. По данным следствия, благодаря завышенным ценам на военную одежду, бронежилеты и питание, структуры бизнесмена нанесли ущерб государству на сумму более 1 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал.

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Жена футболиста и "успешная" бизнесвумэн

Среди фигурантов резонансного для общества дела есть фамилия бывшей жены вингера Шахтера Марьяна Шведа. Ольга Гринкевич – дочь львовского предпринимателя Игоря Гринкевича. Отец оформил на свою дочь часть бизнеса.

Вместе со своей мамой Светланой она была владелицей ООО "Трейд Лайнс Ритейл". Эта строительная компания занималась снабжением одежды и питания для ВСУ.

Марьян Швед женился на дочери влиятельного бизнесмена в 2016 году. Тогда многообещающий футболист находился в структуре испанской Севильи. У пары родилась дочь Мия.

Марьян Швед с Ольгой и дочерью / фото из инстаграммы Ольги Гринкевич

Эффектная блондинка довольно часто публиковала совместные фото с Марьяном. Однако впоследствии чувства друг к другу остыли и в 2022 году брак распался. Марьян и Ольга даже судились по поводу общего имущества. Последнее решение суда по этому делу датируется декабрем 2023 года.

Известно, что 7 сентября 2023 года вингер Шахтера получил право собственности на трехкомнатную квартиру во Львове площадью 161 квадратный метр.

"Золотой вагон" за 34 тысячи

Семья Гринкевичей очень любит роскошную жизнь. Пока украинские военные защищали государство от российских захватчиков, "успешные бизнесмены" совершили большое количество дорогих приобретений – дома, земельные участки, часы и т.д. Ольга тоже не отказывала себе ни в чем и любила отдыхать на экзотических курортах.

В конце лета 2023 Ольга попала в скандал. В своей соцсети она опубликовала фото в "золотом" спецвагоне Укразализныци, который во время полномасштабной войны используется для дипломатических рейсов. В частности, в таком вагоне ехал британский премьер Руши Сунак. Известно, что аренда вагона стоит 34 тысяч гривен. Из-за громкой огласки дочь Гринкевича удалила фотографию.

Когда тебе сказали: я взял билет на поезд, не переживай,

– подписала фотографию бывшая жена Шведа.

"Золотой вагон" / фото из инстаграммы Ольги Гринкевич

Ольга на отдыхе на Мальдивах / фото из инстаграммы Ольги Гринкевич

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