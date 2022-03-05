СК Прометей распустил свои клубные команды из-за войны в Украине
Источник:фейсбук владельца СК Прометей
Владимир Дубинский, владелец СК Прометей, заявил о том, что решил распустить баскетбольный и все остальные клубы. Также в Лиге чемпионов команда не будет участвовать.
Президент Прометея Владимир Дубинский сообщил о роспуске клуба. Также он заявил, что отныне все его предприятия и организации будут общаться только на украинском языке.
Читайте также ФИБА Европы ввела жестокие санкции против России
Дубинский официально обратился к болельщикам.
Полное обращение Дубинского
Дорогие друзья, фанаты и болельщики СК Прометей. Сегодня в нашей Украине идет война. Нами было принято не простое, но, уверен, правильное решение распустить все команды СК Прометей, и отказаться от участия мужской команды БК Прометей в Лиге Чемпионов.
Сегодня все наши деньги, средства и силы направлены на защиту Украины, поддержку наших ВСУ и территориальной обороны. Мы точно победим! Все будет Украина! А все остальное потом.
P.S. С сегодняшнего дня принял решение для себя лично и издал приказ по всем нашим предприятиям, что и я, и все мы должны и будем разговаривать только на украинском языке. Это моя окончательная гражданская позиция.