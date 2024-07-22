Денег не хватило: известна сумма, которую получили Днепр-1 с трансферов игроков

СК Днепр-1 из-за проблем внутри клуба снялся с чемпионата Украины. Команде не хватало финансовых возможностей, чтобы выступать в новом сезоне. Даже продажа футболистов не помогла днепрянам спастись.

В течение нескольких месяцев СК Днепр-1 активно продавал своих игроков в разные клубы. Также были те кто покинул команду бесплатно, потому что по целому ряду причин их невозможно было продать.

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Сколько заработал Днепр-1

Сообщают, что спортклубовцы продали 8 футболистов и получили доход в размере 6,9 миллионов евро. За двух футболистов днепрянам заплатили больше 1 миллиона евро.

Один из них Александр Пихаленок за которого Динамо отдало 2,5 миллиона евро. Второй Александр Сваток, который перешел в американский Остин за 1,2 миллиона евро. За Рубчинского киевляне заплатили ровно 1 миллион евро.

. Коммерческий директор СК Днепр-1 заявил, что средств, которые они получили от продажи игроков не хватило, даже на половину сезона.

Другие трансферы Днепр-1 не пересекли отметку в больше, чем 1 миллион евро. В Полесье переехали Алексей Гуцуляк (600 тысяч евро) и Эдуард Сарапий (800 тысяч евро). Максим Третьяков присоединился к ковалевскому Колосу за 200 тысяч евро.

В львовские Карпаты, вернувшиеся в Украинскую Премьер-лигу перешли Денис Мирошниченко (500 тысяч евро) и Владимир Адамюк (100 тысяч евро).

Все остальные футболисты покинули Днепр-1 бесплатно. По подсчетам общая стоимость игроков, которые покинули днепровскую команду, составляет 22 миллиона 400 тысяч евро.

Напомним, что по итогам прошлого чемпионата спортклубовцы заняли четвертое место и получили право играть в еврокубках. Днепряне должны были встретиться с венгерским коллективом Академия Пушкаша в рамках квалификации к групповому этапу Лиги конференций.