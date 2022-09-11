Не зная вкуса поражений в УПЛ: Днепр-1 на классе обыграл Металлист 1925

СК Днепр-1 в 4-м туре УПЛ принимал Металлист 1925 года. Хозяева убедительно обыграли харьковчан и выпрыгнули на 2-ю позицию в таблице УПЛ.

СК Днепр-1 – Металлист 1925 3:0

Голы: Адамюк, 62, Довбык, 66, Громов, 88

Все голы команды сохранили во вторую часть встречи. Не оба коллектива, а Днепр-1. В течение четырех минут днепряне отличились дважды, пишет 24 канал.

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На 62-й минуте хозяева заработали право на угловой. После подачи из стандарта лучше всего в штрафной Металлиста 1925 года сыграл Адамюк. Владимир забил уже во втором матче подряд. Счет стал 1:0.

Уже через четыре минуты Довбик оторвался от защитника харьковчан и легко обыграл голкипер соперника. Артем забил перед отъездом в сборную Украины, удвоив преимущество днепровского клуба – 2:0.

На этом подопечные Александра Кучера не остановились и продолжали держать в напряжении вратаря Металлиста 1925 года Олега Мозиля.

В конце матча хозяева сделали счет разгромным 3:0. Когут отдал на Громова. Артем в упор расстрелял владения харьковчан.

Днепр-1 уверенно обыграл Металлист 1925 года со счетом 3:0. Эти три очка позволили днепрянам выйти на второе место турнирной таблицы УПЛ, потеснив Зорю. У обеих команд по 9 очков.

В новом сезоне команда Кучера еще не знает вкуса поражений. Металлист 1925 года с 5 баллами идет восьмым.