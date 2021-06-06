Сифан Хассан установила мировой рекорд на дистанции 10 тысяч метров

Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан установила мировой рекорд в беге на дистанции 10 тысяч метров. Она улучшила предыдущее достижение более чем на 10 секунд.

Сифан Хассан выступила на турнире в нидерландском Хенгело перед родными болельщиками. Перед тем на этом же стадионе в октябре 2020 года она установила европейский рекорд на дистанции 10 тысяч метров – 29:36,67. Мировой рекорд же принадлежал Алмаз Аяна из Эфиопии, который она установила на Олимпиаде-2016 в Рио – 29:17,45.

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Первую тысячу метров дистанции Сифан Хассан преодолела за 2:56,12. А на половину трассы потратила 14:38,75. К концу трассы она начала ускоряться, поэтому последний километр она пробежала за 2:45. В общем 10 тысяч метров она преодолела за 29:06,82.

Стоит добавить, что это не первый мировой рекорд, который установила Сифан Хассан. Она также является мировой рекордсменкой в ​​беге на дистанции одна миля и 5 километров, а также в забеге на один час.