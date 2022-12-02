Швейцария не опускает руки: Эмболо забивает и делает счет снова равным

Под занавес первого тайма, на 44 минуте гол забил Брин Эмболо. Он снова делает счет равным в поединке – 2:2 на табло

Швейцария решила, что казаться еще слишком рано. Сильван Отмер выполнил прострел в штрафную сербов, на которую защитники просто созерцали. Брин Эмболо решил не брать с них пример и заколотил мяч в ворота сборной Сербии. 2:2 на табло, пишет 24 канал .

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