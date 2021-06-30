Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Во вторник, 29 июня, состоялся поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сошлись сборные Швеции и Украины. Победитель встречи определился в овертаймах, где Украина оказалась сильнее благодаря Артему Довбику.

Швеция – Украина 1:2

Гол: Форсберг, 43 – Зинченко, 27, Довбик, 120

Удаление: Даниэльссон, 97 (Швеция)

К слову Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Так сложилось, что судьба выхода сборной Украины в 1/8 финала была не только в ее руках. Иначе и не могло быть, учитывая, что подопечные Шевченко выиграли только один матч из трех на групповом этапе, проиграв два других.

Наш выход/невыход зависел от результатов нескольких команд, но именно сборная Швеции, по иронии судьбы, помогла оформить попадание в плей-офф, победив в напряженном поединке поляков (3:2).

Для сборной Украины шведы являются нормальным соперником, с которым можно играть. Это подтверждает и статистика – всего сыграно четыре матча, дважды побеждали украинцы, по одному разу фиксировалась победа Швеции и ничья.

Шведы активно начали матч и провели затяжную атаку с рядом подач и прострелов. Все они были заблокированы, но после последнего выноса Зинченко выбил мяч прямо на Форсберга. Эмиль сразу же пробил, но удар накрыли.

Украина ответила на 11-й минуте, когда Ярмоленко избежал офсайда, получил пропускающий пас в штрафную и отбросил мяч под удар Яремчуку метров с 14-ти – Ольссон спас Швецию.

Впоследствии Исак получил передачу низом в штрафной Бущана и выполнял витой справа под дальнюю штангу из-под Степаненко, но мимо.

На 27-й минуте Украина феерично открыла счет во встрече. Шапаренко отдал шикарную диагональ на правый фланг, а Караваев сразу же сбросил ее Ярмоленко. Андрей вошел в угол штрафной, качнул защитников и "швед" вырезал подачу на левый край – Зинченко же запер ее мощным ударом в касание!

Видео гола Зинченко

К сожалению, Швеции еще до перерыва удалось сравнять счет. Форсберг в полном одиночестве открылся в зоне перед штрафной и выстрелил метров с 23-х – мяч рикошетом от Забарного влетел в ближнюю девятку.

Видео гола Форсберга

После перерыва Украина была очень близкой чтобы снова выйти вперед – Ярмоленко вошел на правый край штрафной и выкатил пас на линию под удар Сидорчуку. Стойка спасла шведов.

За несколько минут стойка уже спасла Украину. Шведы разорвали "сине-желтых" на контратаке – в завершении эпизода Форсберг метров с 23-х крутил мяч в дальний угол, но нас сыграл каркас ворот.

В середине второго тайма угловой ничего шведам не принес, но в атаке вторым темпом Кулусевски сместился на линию штрафной и пробил под перекладину – Бущан спас Украину в эффектном прыжке.

Через мгновение каркас ворот второй раз спас Украину от забитого мяча. Форсберг сместился с левого фланга в центр, обыграв трех наших футболистов, и пробил с линии штрафной в дальнюю девятку.

В итоге, команды в конце основного времени не смогли ничего показать и игра перешла в овертайм.

Жуткий эпизод произошел на 97-й минуте матча. Даниэльссон высоко поднял ногу и ударил в колено Беседину. Арбитр показал желтую карточку, но пересмотрел повтор и назначил красную карточку. Украина доигрывала матч в большинстве.



Травма Андрея Беседина в матче Швеция – Украина / Фото: Скриншот

Видео удаления Даниэльссона

На 110 минуте Довбик выходил один на один с Ольссоном, но пробил в небо. Впрочем, там все равно был офсайд.

В конце второго овертайма Украина забила исторический гол и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года. Артем Добвик в самый решающий момент забил дебютный гол и вывел Украину дальше!

Швеция – Украина видеообзор