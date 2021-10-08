Шпион на матче с Шахтером: поединок Зари в УПЛ посетит агент ЦСКА
8 октября 2021 , 13:55Читати новину українською
Источник:Topsport
Шахтер 15 октября будет принимать Зарю в рамках УПЛ. На матче будет присутствовать болгарский агент Софиевского ЦСКА
Хитрый план болгарского клуба
Луганская Заря станет следующим соперником Софиевского ЦСКА в Лиге конференций. Наставник болгарского клуба Стойчо Младенов решил досконально изучить украинскую команду.
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Для этого клуб из Болгарии направит своего агента на следующий поединок Зари против донецкого Шахтера в УПЛ. Аналитик Кристиан Христов должен собрать всю необходимую информацию о подопечных Виктора Скрипника.
Отметим, что матч Шахтер – Заря состоится 15 октября. Сейчас в украинском чемпионате перерыв, который вызван встречами сборной Украины.
- После 10-ти туров луганская команда с 20 очками идет на 4-й позиции. Футболисты Скрипника уступают "горнякам", которые занимают вторую строчку, лишь тремя пунктами.
- Значительно хуже дела у Зари в групповом раунде Лиги конференций. Украинцы дважды проиграли на старте в группе "С" – ноль очков и последняя позиция.
- ЦСКА идет третьим в группе, завоевав лишь один пункт в игре с норвежским Буде-Глимт.