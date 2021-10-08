Шпион на матче с Шахтером: поединок Зари в УПЛ посетит агент ЦСКА

Шахтер 15 октября будет принимать Зарю в рамках УПЛ. На матче будет присутствовать болгарский агент Софиевского ЦСКА

Хитрый план болгарского клуба

Луганская Заря станет следующим соперником Софиевского ЦСКА в Лиге конференций. Наставник болгарского клуба Стойчо Младенов решил досконально изучить украинскую команду.

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Для этого клуб из Болгарии направит своего агента на следующий поединок Зари против донецкого Шахтера в УПЛ. Аналитик Кристиан Христов должен собрать всю необходимую информацию о подопечных Виктора Скрипника.

Отметим, что матч Шахтер – Заря состоится 15 октября. Сейчас в украинском чемпионате перерыв, который вызван встречами сборной Украины.

После 10-ти туров луганская команда с 20 очками идет на 4-й позиции. Футболисты Скрипника уступают "горнякам", которые занимают вторую строчку, лишь тремя пунктами.

Значительно хуже дела у Зари в групповом раунде Лиги конференций. Украинцы дважды проиграли на старте в группе "С" – ноль очков и последняя позиция.

ЦСКА идет третьим в группе, завоевав лишь один пункт в игре с норвежским Буде-Глимт.

Матч 3-го тура группового раунда Лиги конференций ЦСКА София – Заря состоится 21 октября.