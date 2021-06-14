Космический дубль Патрика Шика принес Чехии зрелищную победу над Шотландией: видео

Сборная Чехии по футболу, которая регулярного выступает на чемпионатах Европы, 14 июня стартовала на Евро-2020. В первом матче группы D чехи одержали зрелищную победу над Шотландией.

Шотландия – Чехия 0:2

Голы: Шик, 42, 52

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На старте поединка обе сборные присматривались друг к другу. Хотя футбол был интенсивным, однако без большого количества интересных моментов.

Первая возможность в игре была у чехов после прострела с левого фланга в штрафную на Шика. Футболист пробил в касание, но не сумел переиграть голкипера шотландцев.

Хозяева поля в Глазго создали похожую возможность. Ювелир Робертсон выполнил прострел в штрафную на Дайкса. Но нападающий шотландцев также не смог отметиться голом, хотя и нанес острый удар.

Первый действительно острый момент в матче возник в Шотландии на 32 минуте. Чехи оставили целый коридор на левом фланге главной звезде шотландцев Робертсону. Защитник получил передачу и сразу мощно пробил из-за пределов штрафной. Голкипер чехов Вацлик совершил удивительный сейв!

Неожиданный гол чехов

На 42 минуте Чехия неожиданно открыла счет в поединке. Номинальные гости заработали угловой, подача которого ничем опасным, на первый взгляд, не завершилась.

Однако чехи продолжали контролировать мяч и сместили атаку на правый фланг. Защитник Цоуфал сделал рывок и кросс в штрафной точно на Шика. Нападающий Байера пробил головой и не оставил шансов голкиперу – 0:1!

Видео гола Шика

Когда команды уже почти были в раздевалке, Мактоминей требовал пенальти. Боржил в штрафной заблокировал хавбека, но рефери не усмотрел нарушения правил.

Обе сборные активно вошли во второй тайм. Сперва воротам шотландцев грозил Дарида: он нанес сочный удар в угол, но вратарь спас команду.

Шотландия не стушевалась и почти сразу могла сравнять счет. Для начала кросс Робертсона завершился ударом Хендри в перекладину. А через какое-то мгновение Робертсон во второй раз был близок к результативному действию. Калас после навеса Энди направил мяч в собственные ворота. Чехов спас Вацлик.

Феноменальный гол Шика

На 52 минуте Чехия отличилась во второй раз. Игрок шотландцев нанес удар по воротам чехов, но его заблокировали. После этого Патрик Шик решился на удар с центра поля и не промахнулся – феноменальный гол!

Видео второго гола Шика

После пропущенного гола Шотландия побежала отыгрываться и пробивала со всех возможных позиций. Один из острых ударов нанес Армстронг, но мяч после рикошета приземлился на сетку.

На 66 минуте Вацлик в очередной раз был на высоте: Дайкс "расстреливал" голкипера чехов из пределов штрафной, однако тот чудом отбил мяч. Под занавес матча Шотландия истощилась, поэтому каждый момент команде давался очень тяжело.

Зато Чехия, перешедшая на работу вторым номером, могла закрывать матч на 81 минуте. Шик получил передачу с левого фланга и пробил из пределов штрафной. На этот раз Маршалл выиграл дуэль у Патрика.

В последние минуты Чехия была более близка, чтобы отличиться в третий раз, чем Шотландия, чтобы забить хотя бы гол престижа. На последней основной минуте Маршалл отразил удар Крменчика в упор.

В итоге сборная Чехии одержала победу благодаря голам Шика!

Шотландия – Чехия видеообзор

Следующий матч обе сборные проведут 18 июня. Шотландия встретится с Англией, а Чехия померится силами с Хорватией.