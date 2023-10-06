В США 11-летний юноша подстрелил двух футболистов во время драки на тренировке

Парень достал оружие у мамы из машины и открыл стрельбу по другим игрокам. К счастью, обошлось без жертв, а злоумышленник задержан.

Власти штата Флорида (США) сообщили о неприятном инциденте во время футбольной тренировки. Произошел он во время детского футбольного заведения Pop Warner в городе Апопка.

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Во время тренировки 11-летний парень вступил в конфликт с другими футболистами. На этом он не остановился и открыл стрельбу по ребятам прямо в заведении.

Преступник достал оружие у мамы из авто, ведь оно лежало в незапертом ящике. В результате полицейские задержали парня и поместили его в центр оценки несовершеннолетних и обвинили в покушении на убийство второй степени.

Начальник полиции отметил, что оружие находилось у родителей злоумышленника в законном хранении. Следователи проверяют возможность привлечения родителей к ответственности.

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Что касается пострадавших, то обоим удалось выжить. Одному пуля попала в руку и парня уже выписали из больницы. Другой до сих пор находится в госпитале, потому что был подстрелен в тело. Пострадавшим до 13 лет.