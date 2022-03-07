Что он делает: Роналду шокировал игроков Манчестер Юнайтед своей выходкой перед дерби

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду не попал в заявку Ральфа Рангника на центральный матч тура в АПЛ против Манчестер Сити. Интересно, что португальца в этот момент даже не было в Англии.

Не поддержал команду

Криштиану решил на несколько дней улететь в Португалию, сообщив о небольшом рецидиве травмы бедра.

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Этот поступок 37-летнего нападающего неприятно удивил игроков Ман Юнайтед. У клуба нет правила, чтобы травмированные игроки посещали поединки, но одноклубники Роналду ожидали, что португалец будет на стадионе и поддержит команду в важном матче. Впрочем, Криштиану решил иначе.

В текущем сезоне на счету португальца 31 матч за Ман Юнайтед, в которых он отличился 15 голами и тремя результативными передачами.

Дерби Манчестера завершилось разгромной победой Сити (4:1). Команда Гвардиолы продолжает лидировать в чемпионате Англии, МЮ занимает 5 место.

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