Это большой сигнал солидарности, – Шевченко о мероприятии Швентек в поддержку Украины

В польском Кракове состоялось благотворительное мероприятие, инициатором которого стала первая ракетка мира из Польши Ига Швентек. В ходе события были собраны средства, которые пойдут на нужды Украины.

Шевченко: В мире потихоньку перестают говорить о войне в Украине

Приглашенными гостями мероприятия стали топовые персоны украинского спорта – Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Сергей Стаховский. Последний снова взял ракетку в руки и вернулся на корт.

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После благотворительного события, которое собрало для Украины более 400 тысяч евро, Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от акции, которую организовала лучшая теннисистка мира Ига Швентек. Бывший тренер сборной Украины по футболу отметил, что такое мероприятие является большим сигналом солидарности.

По мнению эксфутболиста, в мире постепенно становится меньше разговоров о войне в Украине. Боевые действия становятся обыденностью, хотя война против России в нашей стране еще активно продолжается. Такие события, как организовала польская теннисистка, позволяет напомнить миру о борьбе Украины против оккупанта.

"Война продолжается, но мы не можем сдаваться"

Шевченко отметил помощь Швентек, которая помогает Светолиной и ее фонду собирать средства для украинских детей, а также не обошел вниманием поляков, которые первыми протянули руку помощи.

Война продолжается, но мы не можем сдаваться. Солдаты на фронте, как и простые люди в Украине, постоянно работают, чтобы наша страна всегда жила и функционировала. Спортивное сообщество должно объединиться вместе и распространять соответствующий месседж, повышать осведомленность. Да, мы можем помочь в этой ситуации. Да, чтобы наконец остановить войну,

– сказал обладатель "Золотого мяча".

Шевченко вспомнил поддержку и помощь от одного из лучших нападающих мира Роберта Левандовского, недавно сменившего Баварию на Барселону. Бывший тренер "сине-желтых" поблагодарил всех неравнодушных за помощь его родной стране.

"Я видел много инициатив по оказанию помощи со стороны польских футболистов, в частности Роберта Левандовского. Наши польские друзья так хорошо относятся к моей стране. Большое спасибо за это!", – добавил Шевченко.

Интересно, что во время мероприятия Ига Швентек, Мартин Павелски, Агнешка Радванска и Сергей Стаховский сошлись на теннисном корте. Элина Свитолина, которая ждет первенца, была судьей на вышке.