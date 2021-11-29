Шевченко прокомментировал первое очко во главе Дженоа: следующая игра против бывшего клуба
Источник:Football-italia
Дженоа расписала выездную мировую с Удинезе. Тренер "грифонов" Андрей Шевченко прокомментировал исход матча.
Шевченко: увидел солидность с нашей стороны
Украинский наставник остался доволен игрой, которую показала его команда. Дженоа противостоял сильный соперник с мощной физикой.
Больше о матче Дженоа сыграла вничью с Удинезе: клуб завоевал первое очко под руководством Шевченко
Даже ничья Удинезе стала важным результатом для "грифонов", которые идут в зоне вылета. Это первое очко Шевченко во главе клуба из Генуи.
Это многого стоит, потому что это был выездной матч с сильной командой, очень сильной физически. Это важная ничья, мы создали несколько моментов во втором тайме, но я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен,
– сказал Шевченко.
Андрей Николаевич доволен тем, как работают его подопечные.
Следующая игра будет очень принципиальной для Шевченко. Украинский тренер встретится с Миланом. В периоды 1999 – 2006 и 2008 – 2009 года украинец выступал в футболке "россонери".
Домашний поединок против Милана состоится 1 декабря.
- Ничья не изменила ситуации для Дженоа в турнирной таблице. Клуб с 10 очками продолжает идти 18-м среди 20 команд Серии А.
- До ближайшего конкурента Специи отставание в один пункт.