Шевченко прокомментировал первое очко во главе Дженоа: следующая игра против бывшего клуба

Дженоа расписала выездную мировую с Удинезе. Тренер "грифонов" Андрей Шевченко прокомментировал исход матча.

Шевченко: увидел солидность с нашей стороны

Украинский наставник остался доволен игрой, которую показала его команда. Дженоа противостоял сильный соперник с мощной физикой.

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Даже ничья Удинезе стала важным результатом для "грифонов", которые идут в зоне вылета. Это первое очко Шевченко во главе клуба из Генуи.

Это многого стоит, потому что это был выездной матч с сильной командой, очень сильной физически. Это важная ничья, мы создали несколько моментов во втором тайме, но я увидел солидность с нашей стороны, поэтому я доволен,

– сказал Шевченко.

Андрей Николаевич доволен тем, как работают его подопечные.

Следующая игра будет очень принципиальной для Шевченко. Украинский тренер встретится с Миланом. В периоды 1999 – 2006 и 2008 – 2009 года украинец выступал в футболке "россонери".

Домашний поединок против Милана состоится 1 декабря.