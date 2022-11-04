Шевченко получил предложение из Италии: что ответил бывший наставник сборной Украины

СМИ сватают Андрей Шевченко в европейские клубы. Однако украинский наставник не спешит возвращаться в тренерское кресло.

Украинским наставником интересовался Козенцу. Итальянский клуб остался без главного тренера после увольнения Давиде Диониджи.

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Вторая лига Италии не интересует Шеву

Андрей Шевченко стал одним из специалистов, которому Козенцу делало предложение. С наставником контактировали президент и спортивный директор итальянского клуба.

Однако украинец мгновенно ответил отказом. Серия В, вторая по силе лига Италии, явно не тот чемпионат, где хотел бы продолжить свою тренерскую карьеру.

Тем более. что сейчас Шевченко активно помогает Украине в войне против России. Бывший тренер сборной Украины посещает благотворительные мероприятия, собирает средства и закупает все, что необходимо для наших военных. Дом Андрея Николаевича после 24 февраля становился убежищем для украинских беженцев, которые из-за российского вторжения вынужденно покинули свои дома.