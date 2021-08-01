Шевченко покидает сборную Украины

Андрей Шевченко покидает тренерский мостик сборной Украины по футболу. У Шевченко и Украинской ассоциации футбола (УАФ) закончился контракт.

У Шевченко закончился контракт

Андрей Шевченко провел во главе сборной Украины 5 лет. Он возглавил украинскую команду перед стартом отбора на ЧМ-2018.

Кстати Динамо заработало более 5 миллионов евро на трансфере Яремчука в Бенфику

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", – написал Шевченко.

Шевченко во главе сборной: что известно

Андрей Шевченко пришел к рулю сборной Украины после провального Евро-2016. Он сменил на тренерском мостике "сине-желтых" Михаила Фоменко.

Под руководством Шевченко сборная провалила отбор на ЧМ-2018. Но уже в 2019 году вместе с тренером "сине-желтые" выиграли группу во втором дивизионе Лиги наций.

После этого Шевченко впервые вывел напрямую сборную Украины на чемпионат Европы. В отборе украинцы победили тогдашних чемпионов Европы – португальцев.

На Евро-2020 сборная Украины впервые в истории дошла до 1/4 финала.

В 2020 году Украина вылетела из элитного дивизиона Лиги наций, в котором играла против Германии, Испании и Швейцарии. В 2021 году стартовал отбор на ЧМ-2022. Украина сыграла все три матча вничью.

Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений).