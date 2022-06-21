Шедевр Малиновского в ворота Ювентуса попал в топ-20 лучших голов Серии А: мощное видео

Футбольный сезон в элитных лигах ушел на перерыв. Итальянская Серия А выбрала топ-30 лучший голов сезона-2021/2022, не обошлось без украинского легионера Аталанты.

Без Малины не обошлось

В сезоне-2021/2022 Руслан Малиновский забил 10 голов, один из которых попал в список лучших в итальянской лиге. Отмечали мяч украинского полузащитника Аталанты в ворота Ювентуса, сообщает 24 канал.

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Малиновский занял 19-е место среди 30-ти лучших авторов голов. Руслан положил красивый гол после розыгрыша штрафного с дальней дистанции. Ремо Фройлер сбросил пяткой под удар украинцу, который своей волшебной левой зарядил мимо голкипера итальянского гранда.

Вратарь туринцев не смог дотянуться до мяча после идеального выстрела от полузащитника бергамовцев.

Этим голом украинец открыл счет в домашнем матче. К сожалению, Аталанта не смогла сдержать победный результат. Уже в компенсированное поединок время Ювентус вырвал ничью 1:1.

Еще один одноклубник Малиновского попал в этот рейтинг – Луис Муриэль.

Автором лучшего гола признали Тео Эрнандеса. Левый защитник Милана протянул мяч со своей штрафной в штрафную соперника, обыграл нескольких опекунов и легко переиграл как раз голкипера Аталанты.

Видео топ-30 лучших голов Серии А сезона-2021/2022 (мяч Малиновского с 5:50)

Статистика Малиновского в сезоне, что прошел