Шальке досрочно расторг контракт с российским "Газпромом"

Немецкий Шальке присоединился к игнорированию российских компаний после вторжения России на территорию Украины. Клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества с "Газпромом".

Шальке больше не сотрудничает с "Газпромом"

Совет директоров клуба принял это решение с разрешения наблюдательного совета. Подробную информацию Шальке сообщит позже.

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Сначала Шальке выступил с официальным решением убрать надпись "Газпром" по футболкам команд клуба.

Отметим, что "Газпром" был спонсором клуба с 2006 года, с 2007 года логотип компании размещался на футболках игроков.

Немецкий клуб получал 9 миллионов евро в год от российской компании. Контракт был рассчитан до 2025 года.

В настоящее время гельзенкирхенцы выступают во Второй Бундеслиге.

24 февраля немецкий клуб покинул Матиас Варниг, являвшийся представителем "Газпрома" в клубе с июля 2019 года.

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