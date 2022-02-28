Шальке досрочно расторг контракт с российским "Газпромом"
Источник:сайт Шальке
Немецкий Шальке присоединился к игнорированию российских компаний после вторжения России на территорию Украины. Клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества с "Газпромом".
Шальке больше не сотрудничает с "Газпромом"
Совет директоров клуба принял это решение с разрешения наблюдательного совета. Подробную информацию Шальке сообщит позже.
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Сначала Шальке выступил с официальным решением убрать надпись "Газпром" по футболкам команд клуба.
Отметим, что "Газпром" был спонсором клуба с 2006 года, с 2007 года логотип компании размещался на футболках игроков.
Немецкий клуб получал 9 миллионов евро в год от российской компании. Контракт был рассчитан до 2025 года.
В настоящее время гельзенкирхенцы выступают во Второй Бундеслиге.
24 февраля немецкий клуб покинул Матиас Варниг, являвшийся представителем "Газпрома" в клубе с июля 2019 года.
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