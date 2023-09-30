Дарят шанс на лидерство Кривбассу и Динамо: Ворскла сенсационно обыграла Шахтер – видео

Полтавский коллектив устроил настоящую сенсацию в рамках украинского первенства. "Горняки" же изрядно подпортили себе жизнь.

Шахтер – Ворскла 1:2

Голы: Зубков, 57 – Скляр, 22, Нестеренко, 71

Шахтер и Ворскла провели встречу в рамках 9-го тура Украинской Премьер-лиги, победу в которой одержали "зелено-белые". Кривбасс и Динамо утешительно потирают руки, пишет 24 Канал.

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Все идут нога в ногу

Нестабильная Ворскла устроила настоящую сенсацию в украинском первенстве, что может сильно повлиять на расположение Шахтера в турнирной таблице, которую "горняки" возглавляли по итогам предыдущего тура. Полтавчане набрались уверенности после разгромной победы над Металлистом 1925 года в Кубке Украины (3:0), что подарило команде второе дыхание.

На 22-й минуте игры Александр Скляр реализовал одиннадцатиметровый удар, который судья назначил после фола опытного Дмитрия Чигринского. На 57-й "кроты" сравняли счет, когда Александр Зубков мощным ударом поразил ближнюю "девятку" вражеских ворот. Точку в матч поставил Иван Нестеренко, который несколькими минутами перед забитым мячом не попал в пустые ворота. Молодой полузащитник забил с прострела капитана Ворсклы Игоря Пердуты.

Видеообзор матча:

Таким образом, Шахтер за 8 туров заработай 18 очков и еще остается на первой строчке УПЛ, однако находящийся на 2-м месте Кривбасс имеет 17 баллов в активе, а также игру в запасе. До этого Динамо же отыграло только 5 матчей в сезоне (12 очков), поэтому благодаря 4 несыгранным поединкам также может претендовать на 1-ю позицию в УПЛ. Ворскла, в свою очередь, оказалась на 7 месте (12 баллов) и может навязать борьбу за еврокубки.