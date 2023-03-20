Защитник Шахтера объяснил, почему сыграл против Руха, хотя попросил пропустить матч сборной Украины

Шахтер одержала уверенную победу над львовским Рухом в рамках 18-го тура УПЛ. Ефим Конопля рассказал, почему сыграл во Львове, несмотря на просьбу пропустить матч за сборную Украины против Англии.

Шахтер благодаря двум голам в первом тайме одержал победу над Рухом во Львове – 2:0. Результативные удары в активе Николая Матвиенко и Дмитрия Криськива.

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Конопля: Мы решили, что я останусь в клубе, чтобы восстанавливаться

Относительно Ефима Конопли, то защитник появился на поле после перерыва, когда счет был уже 2:0 в пользу "горняков". Футболист рассказал, почему помог дончанам в матче против Руха, но отказался от поединка за сборную Украины против Англии в отборе на Евро-2024, который состоится 26 марта на "Уэмбли".

Конопля рассказал об общении с врачами национальной команды по поводу его травмы. В матче против львовского соперника Ефим играл на уколе.

Есть повреждение, которое требует лечения. Пообщался с нашими тренерами и тренерами сборной, и мы решили, что я останусь в клубе, чтобы восстанавливаться. Это давняя проблема, которая меня беспокоит еще с прошлого года. Сегодня был важный матч, потому играл "на уколе". Надеюсь, этого перерыва мне хватит, чтобы восстановиться. К сожалению, не смогу помочь сборной, но желаю команде успеха и буду искренне болеть за нее,

– сказал Конопля.

Защитник провел свой 18-й матч за Шахтер в текущем сезоне. За это время Конопля забил один гол и отдал два ассиста. За сборную Ефим отыграл уже 3 встречи.

Шахтер после победы над Рухом продолжает лидировать в УПЛ, имея в своем активе 42 очка, что на 3 балла больше, чем у Днепр-1.

Теперь в чемпионате наступает перерыв из-за матча сборной Украины. Следующий поединок "горняки" проведут уже 2 апреля против одесского Черноморца.