Шахтер продолжает работу по обустройству центра помощи беженцам на "Арене Львов"

Сотрудники Шахтера с привлечением волонтеров продолжают работу по обустройству центра на "Арене Львов". Они участвуют в перемещении зон регистрации для оптимизации логистики, оборудовали непосредственно зону временного размещения людей и буферные зоны.

Во Львове оказывается помощь вынужденным переселенцам из других городов

В дневную и ночную смены работники клуба будут постоянно регистрировать прибывающих на стадион временных переселенцев.

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12 марта приехала первая машина с гуманитарным грузом. На стадион были доставлены матрасы, детские кровати, подушки, одеяла, микроволновые печи, обогреватели, бытовая химия и другие товары для переселенцев.

Ранее отмечалось, что там смогут поместиться 2-3 тысячи человек.

Бенфика отправит пять грузовиков с едой, лекарством и одеждой. А польская Легия предложила свой стадион, как центр для сбора помощи. Оттуда все необходимые вещи будут увозить во Львов.



Шахтер занимается обустройством центра переселенцев / Фото ФК Шахтер



Шахтер занимается обустройством центра переселенцев / Фото ФК Шахтер



Шахтер занимается обустройством центра переселенцев / Фото ФК Шахтер