Мечты об АПЛ откладываются: Шахтер продлит контракт со своим лидером

Николай Матвиенко решил пролонгировать договор с дончанами. Зимой им интересовался Брайтон, но не сумел удовлетворить финансовые требования "горняков".

Шахтер продолжил лидера

Этой зимой многие украинские футболисты переехали в топ-лиги. Цыганков стал игроком Жироны, Малиновский продолжил карьеру в Марселе, а Мудрик оказался в Челси.

По теме Пропустив семь месяцев из-за травмы: защитник Шахтера и сборной Украины вернулся в строй

Мог перебраться в АПЛ и Николай Матвиенко, которым интересовался Брайтон Роберто Де Дзерби. Впрочем, "чайки" не смогли удовлетворить финансовые требования Шахтера.

Теперь же 26-летний защитник решил укрепить свои отношения с нынешним клубом. Официальный сайт "горняков" сообщил, что клуб продлил контракт с Матвиенко до 2027 года. Прошлый действовал еще два года, до 2025 года.

Достижения Матвиенко

Николай родился в Крыму в городе Саки и является питомцем Шахтера. В 2015 году универсальный защитник (может сыграть как в центре, так и налево) дебютировал за взрослую команду дончан. Позже Матвиенко по полгода проводил в арендах в Карпатах и Ворскле.

Читайте также Защитник Шахтера объяснил, почему сыграл против Руха, хотя попросил пропустить матч сборной Украины

Всего за "горняков" защитник отыграл 154 матча, забив 7 голов. Среди трофеев – три чемпионства УПЛ, а также четыре Кубка и один Суперкубок Украины.

В 2017 году Николай впервые сыграл за сборную Украины и теперь является ее основным игроком. На его счету – 52 матча за "сине-желтых" и выход с командой в четвертьфинал Евро-2020.