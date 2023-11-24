Дебютант показывает класс: Полесье отобрало очки у Шахтера в первом очном матче в истории

Матч между Шахтером и Полесьем открыл программу 15-го тура УПЛ-2023/2024. Команды верхушки таблицы украинского первенства расписали ничью.

Шахтер – Полесье 0:0

Удаление: Танковский, 90+2 (Полесье)

Первый символический удар в матче нанес сержант ВСУ Виктор Жарук, который 7 ноября снял с разрушенного Авдеевского коксохимического завода флаг Шахтера, чудом уцелевший на фоне разрушений. Военный привез с собой на игру спасенное знамя "горняков" с фронта, сообщает 24 Канал.

Стоит увидеть Боец, спасший флаг Шахтера из Авдеевки, нанес символический удар в игре "горняков": видео

Поединок начался с борьбы, ведь обе команды играли исключительно на победу. Перед этой встречей Полесье опережало Шахтер на 5 баллов – 29 против 24 у "кротов". Дебютант УПЛ шел на втором месте турнирной таблицы, а команда Марино Пушича была четвертой.

Первый удар в матче был в исполнении Судакова, получившего передачу от Зубкова, но пробивший мимо ворот соперника.

Уже в стартовые 15 минут Шахтер был вынужден производить замену. Вместо травмированного Конопля на поле вышел Гочолеишвили.

Очень много борьбы было на футбольном поле на морозном Львове. Поэтому судья часто останавливал игру из-за фолов.

Первый очень опасный момент в матче от "горняков" был на 25-й минуте, когда Криськив проиграл дуэль голкиперу Полесья Бойко.

После чего был еще момент у Бондаря, но защитник головой не смог поразить ворота гостей.

Житомирский клуб ответил неточным выстрелом Грицука.

Через 10 минут Бойко снова вступил в игру после обводного удара от Зубкова, который пробивал под дальнюю штангу. Прошло еще три минуты, как голкипер Полесья снова вступил в игру после выстрела от капитана "кротов" Степаненко.

Много борьбы и упущенных моментов

После перерыва на поле уже не появился главный форвард Полесья Макуана, который еще в первом тайме показывал, что из-за боли не может продолжить игру, но доиграл первую часть матча.

Уже на старте второй 45-минутки Бондарь сделал настоящий подарок сопернику, когда прямо в ноги отдал мяч нападающему Полесья Будковскому. Однако сам Валерий исправил свою грубую ошибку в собственной штрафной, заблокировав удар от форварда.

Шахтер ответил ударом Невертона, который потащил Бойко, который в тот вечер поймал кураж.

На 56-й минуте Шастал встряхнул каркас донецких ворот. Через несколько минут снова Судаков пробил прямо в место, где стоял Бойко.

Уже в компенсированное время матча Танковский увидел перед собой вторую желтую карточку, которая превратилась для него в изъятие. Последние минуты поединка Полесье проводило в меньшинстве.

90 минут не хватило командам, чтобы определить сильнейшего в лобовой игре. Полесье вывезло очки из Львова 0:0.

Эта мировая добавила обеим командам по одному баллу и не изменила ситуацию в турнирной таблице. Полесье продолжает уходить вторым, набрав 30 баллов. Шахтер с 25 очками остается четвёртым.