Нападающие Шахтера поймались за голову: "горняки" планируют подписать Джона Кеннеди

Украинский коллектив собрался усилить свои ряды футболистом с очень громким именем. Игрокам "горняков" следует быть осмотрительными.

Донецкий Шахтер собрался оформить трансфер бразильского нападающего Джона Кеннеди. Футболист "двумя руками" выступает за переезд в Европу.

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Лишняя конкуренция никогда не помешает

20-летний исполнитель – игрок бразильского Флуминенсе, в котором он выступает на позиции центрального нападающего, а при необходимости может сыграть левого и правого вингера. Шахтеру такой футболист нужен, поэтому "горняки" планируют закрыть соглашение по игроку уже летом.

Флуминенсе хочет получить за своего юного исполнителя 5 миллионов евро. Ранее "трехцветные" уже имели предложения по Джону от Чигако Файр из США и Браги из Португалии, а также им интересовались не названные испанские, французские и итальянские коллективы.

Любопытно, что бразильский клуб не собирается препятствовать будущим переговорам юного футболиста. Сам же Кеннеди настроен попробовать свои силы в Европе. Его контракт с Флуминенсе рассчитан до 2025-го, однако Джон сможет поехать в Европу гораздо быстрее, если принимать во внимание намерения Шахтера.

Напомним, что на позиции форварда у Шахтера в обойме есть Даниил Сикан, Ласина Траоре и новоиспеченный "горняк" Кевин Келси.

Выступления Джона Кеннеди