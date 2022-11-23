Несмотря на воздушную тревогу: Шахтер вырвал победу у Ворсклы в драматическом матче

Команда Игоря Йовичевича позволила полтавчанам отыграть два мяча во втором тайме, но "горняков" спас точный удар Мудрика с пенальти. Это позволило Шахтеру уйти на перерыв на положительные ноты.

Шахтер – Ворскла 3:2

Голы: Судаков, 27, Криськив, 47, Мудрик, 86 (пен.) – Сефери, 62, Челядин, 75.

Пока в Катаре продолжается чемпионат мира 2022 года, продолжает свой розыгрыш и чемпионат Украины. В среду в УПЛ стартовал 15 тур. В единственном поединке дня Шахтер противостоял Ворскли, пишет 24 канал.

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Команды должны были начинать в 14:00, однако игру задержали из-за воздушной тревоги во Львове. Впрочем, через два часа команды начали игру. Инициатива ожидалась на стороне Шахтера.

Уже в середине первого тайма "горняки" открыли счет, точный удар по счету Судакова. А в начале второго тайма подопечные Йовичевича смогли развить успех. Траоре вывел на ударную позицию Криськива, сумевшего поразить ворота Дмитрия Потрошителя.

Похоже, что это преимущество расслабило дончан. Сначала Сефери сократил расстояние в счете, а на 75-й минуте Челядин реализовал пас от Пердуты и восстановил паритет.

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Между этими моментами Шахтер получил право на пенальти, однако Траоре не смог забить с отметки. А когда казалось, что игра идет к ничьей, дончане снова заработали 11-метровый. Лассина к этому уже ушел с поля, поэтому ответственность взял на себя Мудрик и не подвел команду.

Победа позволила дончанам закрепиться на втором месте перед зимним перерывом. Отставание от лидера Днепра-1 составляет пять очков. В свою очередь Ворскла идет шестой, но по итогам тура команду Скрипника могут обойти Верес, Колос и Металлист 1925 года.