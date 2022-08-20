Шахтер отказался от оранжевого цвета на автобусе: трогательное фото

Донецкий клуб представил обновленный дизайн клубного автобуса. Все его детали будут напоминать о войне в Украине.

Уже через три дня стартует новый сезон чемпионата Украины. Это будет первый розыгрыш УПЛ, который пройдет во время полномасштабной войны.

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Все игры пройдут на территории нашей страны. Тем временем донецкий Шахтер активно готовится к возвращению на футбольное поле. Вчера "горняки" представили обновленный клубный автобус.

Об этом на своей странице в инстаграме сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин. Дончане существенно изменили дизайн и избавились от оранжевого цвета.

Фоном для макета стали разрушенные украинские дома от атак российских ракет. Сам логотип и название клуба исполнены в цветах флага Украины.

Напомним, что прошлый сезон УПЛ Шахтер завершил на первом месте. Однако чемпионами "горняки" не стали, потому что из-за начала полномасштабной войны против России турнир был остановлен.

Шахтер начнет свой евросезон сразу с группового раунда Лиги чемпионов. Дончане попадут в третью корзину.