Шахтер легко деклассировал Минай в дождливом Львове: видео победных голов

Последним матчем 21-го тура УПЛ-2023/2024, который состоялся во вторник, 12 марта, стал домашний поединок Шахтера против Миная. "Горняки" без проблем взяли три очка.

Шахтер – Минай 2:0

Голы: Судаков, 24 (п), Сикан, 30

Шахтер подошел к матчу против Миная в статусе фаворита. Поединок обещал быть интересным, ведь весь день во Львове шел дождь, а во время встречи дождь не утихал, пишет 24 Канал.

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В середине первого тайма болельщики увидели первый гол. Корнийчук наступил на ногу Конопли, который после прикосновения оказался на газоне в штрафной площади гостей.

Судья после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота Миная. 11-метровый взялся исполнять Судаков, к которому сейчас приковано огромное внимание со всей Европы. Георгий мощным ударом под перекладину открыл счет в поединке 1:0.

Уже через шесть минут "горняки" удвоили свое преимущество. Футболисты Миная долго возились на фланге и не могли выйти из-под прессинга футболистов Шахтера. Что привело к ошибке. Мяч отлетел к Кевину, после чего его подхватил Сикан. Данило ударом в одно касание сделал счет 2:0 в пользу донетчан.

В первом тайме подопечные Марино Пушича не оставили никаких шансов сопернику – 16 ударов, из них 9 – в рамку ворот Кемкина. Зато Минай только 4 раза пробивал в сторону владений Ризныка и заставил голкипера лишь однажды встретиться с мячом.

Тотальное доминирование "горняков"

Вторая часть встречи тоже проходила под полным контролем хозяев. Второй тайм начался с удара Судакова, который был точно в руки голкиперу.

Через несколько минут уже Кевин угрожал вратарю Миная, но после сброса от Азарова мяч улетел на трибуны за владениями гостей.

В середине второго тайма Кемкин потянул удар от Бондаренко.

Мог в последние 10 минут основного времени отличиться и Траоре. Но Лассина не дотянулся до передачи.

Ни одна из атак "горняков" во втором тайме не закончилась результативным ударом.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Шахтера над Минаем 2:0.

Видео обоих голов Шахтера в ворота Миная