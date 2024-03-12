Шахтер легко деклассировал Минай в дождливом Львове: видео победных голов
Последним матчем 21-го тура УПЛ-2023/2024, который состоялся во вторник, 12 марта, стал домашний поединок Шахтера против Миная. "Горняки" без проблем взяли три очка.
Шахтер – Минай 2:0
Голы: Судаков, 24 (п), Сикан, 30
Шахтер подошел к матчу против Миная в статусе фаворита. Поединок обещал быть интересным, ведь весь день во Львове шел дождь, а во время встречи дождь не утихал, пишет 24 Канал.
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В середине первого тайма болельщики увидели первый гол. Корнийчук наступил на ногу Конопли, который после прикосновения оказался на газоне в штрафной площади гостей.
Судья после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота Миная. 11-метровый взялся исполнять Судаков, к которому сейчас приковано огромное внимание со всей Европы. Георгий мощным ударом под перекладину открыл счет в поединке 1:0.
Уже через шесть минут "горняки" удвоили свое преимущество. Футболисты Миная долго возились на фланге и не могли выйти из-под прессинга футболистов Шахтера. Что привело к ошибке. Мяч отлетел к Кевину, после чего его подхватил Сикан. Данило ударом в одно касание сделал счет 2:0 в пользу донетчан.
В первом тайме подопечные Марино Пушича не оставили никаких шансов сопернику – 16 ударов, из них 9 – в рамку ворот Кемкина. Зато Минай только 4 раза пробивал в сторону владений Ризныка и заставил голкипера лишь однажды встретиться с мячом.
Тотальное доминирование "горняков"
Вторая часть встречи тоже проходила под полным контролем хозяев. Второй тайм начался с удара Судакова, который был точно в руки голкиперу.
Через несколько минут уже Кевин угрожал вратарю Миная, но после сброса от Азарова мяч улетел на трибуны за владениями гостей.
В середине второго тайма Кемкин потянул удар от Бондаренко.
Мог в последние 10 минут основного времени отличиться и Траоре. Но Лассина не дотянулся до передачи.
Ни одна из атак "горняков" во втором тайме не закончилась результативным ударом.
Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Шахтера над Минаем 2:0.
Видео обоих голов Шахтера в ворота Миная
- После этой победы "горняки" набрали уже 43 балла и оторвались от Днепра-1, который в 21-м туре упустил победу над ЛНЗ (1:1). Днепряне опустились на 3-ю позицию. Отрыв от второго Кривбасса составляет 3 очка.
- Минай с 10 пунктами идет на последнем 16-м месте.