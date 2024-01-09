Шахтер положил глаз на 17-летнего таланта, который может стать одноклубником Мудрика

Донецкий Шахтер продолжает искать усиление на иностранном рынке, чтобы продолжить борьбу на двух футбольных фронтах во второй части сезона-2023/2024. "Горняки" присматриваются к африканскому континенту.

В донецком клубе обратили свое внимание на 17-летнего футболиста из Ганы Давида Одуро. Правда, возможно, сделали это немного поздно.

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Ганец, который может подписать контракт с Челси

Выступающий на позиции левого защитника молодой игрок уже прибыл в расположение Челси, где попробует состав фитнес-тест и попытается рекомендовать себя перед тренерским штабом "синих". Одуро находится на просмотре в лондонском клубе.

В этой всей истории есть еще третья сторона в виде испанского Реала Сосьедада, который тоже интересуется 17-летним фланговым защитником. Однако в этом трио самым привлекательным вариантом для Давида как раз является лондонский клуб.

Если Одуро себя зарекомендует, станет новым одноклубником нашего Михаила Мудрика.

Видео лучших действий Одуро в чемпионате Ганы

Челси же продолжает очень средне проводить этот сезон-2023/2024. Команда Маурисио Почеттино набрала 28 баллов в 20 турах АПЛ и идет только на 10-м месте турнирной таблицы. 9 января лондонский клуб попытается обыграть Миддлсбро в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги (старт в 22:00 по киевскому времени).

Что известно о Давиде Одуре